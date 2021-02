Silber in Serie: Nach Rang 2 im Kugelstossen der unter 18-Jährigen an den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften im September 2020 in Lausanne (hier im Bild) erklimmt Joel Temeng bei nächster Gelegenheit wieder den zweitobersten Podest-Platz: im U-20-Mehrkampf an der Hallen-Landesmeisterschaft in Magglingen.

Foto: Daniel Werthmüller (athletix.ch)