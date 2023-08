Rümlang – Joëlle Baumgartner holt den Titel in der Königsdisziplin zurück In einem spannenden Finalwettkampf konnte sich Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang) überzeugend durchsetzen und den 2-Stellungstitel nach drei Jahren erneut für sich beanspruchen. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Das Podest der Königsdisziplin (von links): Michael Gerber (Silber), Joëlle Baumgartner (Gold), Renato Harlacher (Bronze). Foto: PD

Vier Vereinsmitglieder des ASV Rümlang traten in Winterthur an den Titelwettkämpfen an: Joëlle Baumgartner, Renato Harlacher, Yoric Pisa (U23) und Carmen Zellweger. Die Stehend-Wertung, die gleichzeitig als erster Qualifikationsdurchgang für den «2-Stellungs-Titel» gewertet wird, wurde von Michael Gerber (AS Utzenstorf/BE) dominiert, der sich mit einem Punkt Vorsprung auf Renato Harlacher die «Stehend-Krone» aufsetzen liess. Baumgartner und Zellweger lief es nicht rund und sie mussten mit dem sechsten und dem zwölften Rang vorlieb nehmen.

Zwei Rümlanger im Königsfinal

Der Kampf um den Titel des «2-Stellungs-Meisters», der Königsklasse im Armbrustschiessen, war noch offen. Durch eine überzeugende Kniend-Leistung gelang es Baumgartner, sich vom sechsten auf den zweiten Platz zu verbessern. Harlacher lieferte ebenfalls ab und qualifizierte sich für den Final, während Zellweger auf dem 13. Platz landete.

Knapp und doch überzeugend

Beim Schlussfinal, der in der Stehend-Stellung absolviert wird, platzierte Baumgartner die ersten fünf Pfeile präzise im Scheibenzentrum. Der Rümlangerin gelang es, den Wettkampf mit der Schussfolge 10 – 9 – 10 zu beenden, während Gerber in den letzten Schüssen nochmals drei Neuner-Wertungen erzielte. Damit darf sich Baumgartner nach 2020 erneut als Schweizermeisterin in der Königsdisziplin feiern lassen.

Die solide Leistung von Harlacher reichte für den Sprung aufs Podest und er gewann verdient Bronze.

Keine Medaillen in der Kniend-Meisterschaft

Im Schlussfinal für den Kniend-Meistertitel, der von Jürg Ebnöther (ASV Ried-Gibswil) gewonnen wurde, wollte dann aber nichts mehr so richtig klappen. Zellweger musste sich mit dem vierten Rang begnügen; direkt gefolgt von Harlacher auf dem 5. Platz. Baumgartner schloss den Wettkampf auf dem 8. Rang ab.

Parallel zu den Elite-Wettkämpfen wurden auch die Meisterschaften bei den Junioren U23 ausgetragen. Der Rümlanger Yoric Pisa hatte hart dafür gekämpft – musste sich dann aber unter seinem Wert geschlagen geben.

