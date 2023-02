Schweizermeisterschaften – Joëlle Baumgartner verteidigt ihren Titel erfolgreich Die Erwartungen der Armbrustschützen Rümlang wurden anlässlich der Schweizermeisterschaften mit der Armbrust auf die 10m-Distanz vollumfänglich erfüllt. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Joëlle Baumgartner hat das Feld von hinten aufgerollt und durfte sich am Schluss umso mehr freuen. Foto: PD

Der Stehend-Wettbewerb vom Samstag, 18. Februar, in Wil (SG) hätte spannender nicht sein können. In der Qualifikationsrunde für den Final der besten Acht lagen zum Schluss gleich vier Sportler mit gleicher Punktzahl – angeführt von Joëlle Baumgartner (ASVR) – an der Spitze.

Carmen Zellweger (ASVR) musste sich am Strich ein «Kopf an Kopf»-Rennen liefern. Das Wettkampfglück war dabei nicht auf ihrer Seite und so schied sie punktgleich mit der Siebtplatzierten und dem Achtplatzierten auf dem undankbaren neunten Schlussrang aus dem Rennen aus.

Starkes Nervenkostüm

Die international erfahrene Joëlle Baumgartner musste beim ersten Finalschuss einen Tiefschlag einstecken – begann sie doch mit einer Acht. Davon liess sie sich aber nicht beirren und rollte mit einem Zentrumsschuss nach dem anderen das Feld von hinten auf. Verdient und überlegen verwies sie Pascal Nyffenegger (Wagenhausen) und Michael Gerber (Utzenstorf) auf die Ehrenplätze und verteidigte den Schweizermeistertitel erfolgreich.

Zellweger und Steinemann im Final

Auch am Sonntag, an dem die Kniend-Meisterschaften ausgetragen wurden, waren einige ASVR-Mitglieder am Start. Carmen Zellweger zeigte im Qualifikationswettkampf eine beinahe perfekte Leistung und qualifizierte sich auf Platz zwei für den Final. Roland Steinemann (ASVR) lag zwar einige Punkte zurück, konnte aber auch in den Final einziehen.

Der Final lief dann nicht ganz nach Zellwegers Wünschen. Sie blickt – über den gesamten Wettkampf gesehen – auf eine gute Leistung zurück, musste sich aber im Final mit dem guten siebten Schlussrang zufriedengeben. Steinemann musste früh eine Acht kassieren und ein paar Schüsse später eine Serie an Neunen. Dies warf ihn zurück und er musste als erster – und damit auf dem achten Schlussrang – aus dem Final ausscheiden.

Gute Juniorenleistung

ASVR-Junior Yoric Pisa zeigte eine gute Leistung. Im Stehend-Wettkampf erreichte er den neunten Schlussrang und im Kniend-Wettkampf durfte der Rümlanger den 13. Schlussrang für sich beanspruchen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.