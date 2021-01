Leichtathletik 3000 m Männer – Jonas Raess erfüllt EM-Limite Die Standortbestimmung in Karlsruhe (D) hat dem LC-Regensdorf-Vorzeigeathleten Jonas Raess aus Langnau die Realität vor Augen geführt. Jörg Greb

Jonas Raess bei einem früheren Rennen in Brüssel. Foto Archiv: Axel Kohring

Der Einsatz am ersten internationalen Meeting des Winters an der World Indoor Tour in Karlsruhe (D) hat Langstreckenläufer Jonas Raess verschiedene Resultate geliefert. Nach den Rückenproblemen und dem Trainingsrückstand vermochte er sich im hochklassigen Feld über 3000 m nie aus den hinteren Regionen zu lösen. Das Ziel erreichte der 26-Jährige nach 7:50,53 Minuten an achter Position.