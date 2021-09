Leichtathletik: Weltklasse Zürich – Jonas Raess geht im Heimrennen volles Risiko Auf der Kunststoffpiste auf dem Zürcher Sechseläutenplatz hat sich der Olympia-Teilnehmer im Kreis der Weltbesten über 5000 Meter präsentiert. Auf seinem Weg zum 7. Rang hielt er lange vorne mit. Jörg Greb

Drei Kilometer lang an der Weltspitze über 5000 Meter: Jonas Raess passiert die Kurve am Zürcher Bellevue vor den beiden Kenianern Michael Kibet und Nicholas Kipkorir Kimeli sowie Yomif Kejelcha aus Äthiopien. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

«Wie gehe ich das Rennen an?», hatte sich der 27-Jährige aus Langnau am Albis vor dem Start auf der Bahn mit den ungewohnten Massen selbst gefragt, wie er hinterher verriet. Schnell kam der Langstrecken-Spezialist, der für den LC Regensdorf startet, zum Schluss: «Ich muss etwas wagen und mitgehen, auch wenn es ein Rhythmus sein sollte, der über meinen aktuellen Möglichkeiten liegt.»

Gesagt, getan: Raess lief lange vorne mit. Auf den ersten drei Runden auf der 563-Meter-Runde ums Opernhaus lag er an dritter Stelle, dann noch eine Runde im hinteren Teil des kleinen, elitären Topfeldes. Die ersten 1000 Meter passierte er in 2:35, die 2000-Meter-Marke in 5:13 Minuten – eine 13-Minuten-Pace. Zur Erinnerung: Raess’ Bestmarke in seiner Paradedisziplin, den 5000 Metern, steht seit diesem Sommer mit 13:15,91 zu Buche.