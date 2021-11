Leichtathletik: Crosslauf in Regensdorf – Jonas Raess kehrt auf den Wisacher zurück Das sechste Wisacher-Cross vom kommenden Sonntag in Regensdorf zeichnet sich durch eine Top-Besetzung aus – mitsamt Jonas Raess, Olympia-Teilnehmer des Gastgeber-Clubs. Jörg Greb

Jonas Raess (Startnummer 170), der erste Athlet des LC Regensdorf, der sich für ein olympisches Einzelrennen qualifiziert hat, wird sich am Start zum Wisacher-Cross 2021 wieder genau so inmitten des Teilnehmerfelds einreihen wie hier im November 2019, an der seither letzten Austragung seines Cross-Heimrennens. Archivfoto: Leo Wyden

Jonas Raess ist das eindeutige Aushängeschild des LC Regensdorf (LCR), und für den sechsten Wisacher-Crosslauf kehrt der Athlet aus Langnau am Albis zurück auf seine einstige Heimanlage. Mit dem Heimrennen verbindet er beste Erinnerungen: die Siege 2017 und 2019. Raess, der auf seiner Paradestrecke über 5000 Meter an den Olympischen Sommerspielen von Tokio teilgenommen hatte, reist dafür eigens aus Manchester an, seiner Trainingsbasis. Seit fünf Wochen läuft er dort wieder in seiner internationalen Trainingsgruppe in Nordengland. «Auf einem ganz anderen Level» sieht er sich nun zurecht, als vor seinen Wisacher-Cross-Siegen vor zwei und vor vier Jahren.