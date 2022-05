Leichtathlet aus Langnau am Albis – Jonas Raess tastet sich an die Freiluft-Saison heran Der 5000-m-Spezialist des LC Regensdorf absolviert am Diamond League Meeting in Eugene (USA) einen Tempotest über 1500 m. Die Rückkehr in den Wettkampfmodus steht über der verpassten Bestzeit. Jörg Greb

Fokussiert sich bereits auf seine nächsten Ziele: Jonas Raess – hier an der Cross-EM 2021 – diente das Rennen in den USA als Einstimmung auf die EM- und WM-Saison. Foto: Niall Carson (Keystone)

Das Diamond League Meeting in Eugene (USA) nutzte neben Sprinterin Mujinga Kambundji auch Langstrecken-Spezialist Jonas Raess vom LC Regensdorf. «Es ging mir um die Rückkehr in den Wettkampfmodus und um eine Einstimmung in die EM- und WM-Saison», sagte der 28-Jährige aus Langnau am Albis. Über 1500 m mass er sich, seiner einstigen Lieblingsdisziplin, die er seit Jahren aber nicht mehr gewichtet und seit 21 Monaten nicht mehr gelaufen ist.