Leichtathletik: Aus im Olympia-Vorlauf – Jonas Raess’ Vision bleibt Wunschdenken

Der Athlet aus Langnau am Albis hat in Tokio das Ziel seiner Träume verpasst: den Einzug in den 5000-Meter-Final. Dabei zeigte der Läufer des LC Regensdorf eine eindrückliche Leistung.