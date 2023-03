Hallen-EM in Istanbul – Joseph sprintet mit Rekord zu Hürden-Gold Der Baselbieter startet als Favorit – und wird mit grossem Vorsprung Europameister. Minuten zuvor holt auch Ditaji Kambundji eine Medaille.

Nicht zu schlagen: Jason Joseph ist Hallen-Europameister. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Er war der Schnellste im Vorlauf, er war der Schnellste im Halbfinal – und Jason Joseph war auch im Final der Schnellste. Der 24-jährige Baselbieter wurde über 60 m Hürden seiner Favoritenrolle gerecht und sprintete in 7,41 Sekunden zu EM-Gold. Es ist sein erster internationaler Titel bei der Elite, nachdem er 2019 in Gävle U-23-Europameister über 110 m Hürden geworden war.

Beeindruckend war dabei sein Vorsprung: Joseph nahm dem zweitplatzierten Polen Jakub Szymanski 15 Hundertstel ab, dem drittplatzierten Franzosen Just Kwaou-Mathey deren 18. Seinen Schweizer Rekord verbesserte er bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr, er liegt nun auf Platz 3 der Jahresweltbestenliste.

Auch Kambundji jubelt

Wenige Minuten zuvor hatte Ditaji Kambundji die Medaillenjagd erfolgreich lanciert. Die 20-jährige Bernerin lief in 7,91 zu Bronze und damit zur ersten Schweizer Medaille über 60 m Hürden, seit Meta Antenen vor 49 Jahren ebenfalls Dritte geworden war. Gold sicherte sich die Finnin Reetta Hurske (7,79) vor der Niederländerin Nadine Visser (7,84). Für die jüngste Kambundji-Schwester ist es das dritte Edelmetall an einem Grossanlass, 2021 wurde sie in Tallinn U-20-Europameisterin über 100 m Hürden, 2022 lief sie an der EM in München über dieselbe Distanz auf Rang 3.

