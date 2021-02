zur Spaltung der Gesellschaft bei, sagt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter. Im Bild stösst ein Trump-Anhänger am Tag der Präsidentschaftswahlen in den USA auf mit einem «Black Lives Matter»-Demonstranten zusammen.

Erklären Sie.

Empörung überschwemmt die Medien und durchtränkt den gesellschaftlichen Diskurs. Wer will, kann sich heute rund um die Uhr empören. Und es gibt immer mehr, die das wollen. Das Reissen und Zerren auf Twitter, Facebook und Youtube steckt Politikerinnen und Journalisten an. Sie schüren Empörung, um Leser und Wähler bei Laune zu halten. Tun sie es nicht, versinken sie in der Bedeutungslosigkeit. Es wird bewusst ein Keil in unsere Gesellschaft getrieben. Wir werden auseinanderdividiert, und aus unserer Spaltung wird Kapital geschlagen.