Raiffeisenbank Zürich Flughafen – Jubiläum mit 75’000 Franken für gemeinnützige Projekte Statt einem Fest zum 75-Jahr-Jubiläum gibt es nun Geld. Eine elfköpfige Jury wird entscheiden, wofür. Astrit Abazi

Die Raiffeisenbank Zürich Flughafen sucht Projekte, die der Öffentlichkeit zugutekommen sollen, wie zum Beispiel ein Pumptrack. Foto: Christian Merz (Symbolbild)

Ein Spielplatz, ein Pumptrack oder doch lieber ein Lehrpfad? Die Realisierung von öffentlichen Attraktionen ist immer mit hohen Kosten verbunden. Die Raiffeisenbank Zürich Flughafen will deshalb Personen, die eine Idee haben, denen aber die finanziellen Mittel fehlen, unter die Arme greifen. Zur Feier ihres 75-jährigen Bestehens vergibt die Bank mit Sitz in Kloten 75’000 Franken an gemeinnützige Projekte. Anträge können bis Ende Jahr eingereicht werden, die Umsetzung soll dann bis spätestens im Sommer 2023 erfolgen.

«Wir hätten eigentlich gerne ein Fest zu unserem 75-Jahr-Jubiläum veranstaltet, aufgrund der Corona-Situation liess sich dies leider nicht realisieren», erklärt Vanessa Engler, Leiterin des Management-Offices. «Deshalb haben wir uns für eine Alternative entschieden, an der die Bevölkerung trotzdem teilnehmen kann.» Die Raiffeisenbank Zürich Flughafen habe in der Vergangenheit regelmässig Projekte in der Region wie den Kids Day oder Active City in Kloten unterstützt. Diese Sponsoringengagements haben sich allerdings auf Vereine und Anlässe begrenzt. «Für unser Jubiläum wollten wir das Publikum erweitern, weshalb sich neben Vereinen nun auch Privatpersonen, Gemeinden, Genossenschaften oder Stiftungen aus dem Marktgebiet der Raiffeisenbank Zürich Flughafen bewerben können.»