Rümlang – Jubiläumsfest ist gut gestartet Am ersten Wochenende haben bereits 214 Schützinnen und Schützen ihr Wettkampfprogramm absolviert. Der Anlass war geprägt von hohen Resultaten und einer hervorragenden Organisation. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Noch ist nichts entschieden, aber die Armbrustschützinnen und -schützen haben am ersten Festwochenende bereits sehr gute Leistungen gezeigt. Foto: PD

Die Rümlanger Armbrustschützen blicken auf einen gelungenen Start ihres Jubiläumsschiessens zurück, mit dem sie den 75. Geburtstags ihres Vereins feiern. Armbrustschützinnen und -schützen aus der ganzen Schweiz, einzelne Teilnehmer aus dem benachbarten Ausland und sogar eine Delegation aus Sâo Paulo (BRA) fanden den Weg nach Rümlang.

Spannende Ausgangslage

Die Anstrengungen der vergangenen Monate waren offensichtlich nicht umsonst. Von der ersten Minute an lief alles nach Plan. Die guten Bedingungen widerspiegelten sich auch in den teilweise fantastischen Resultaten. Die aktuelle Zwischenrangliste zeigt in den vorderen Rängen bekannte Namen aus der Armbrustszene. Noch ist nichts entschieden, da einige Anwärter auf den Thron ihr Programm erst am kommenden Wochenende absolvieren.

Auch der Kampf um die StoneBow Matcharmbrust 30m, die der Gewinnerin oder dem Gewinner zum Festabschluss winkt, ist eröffnet. Auch hier darf man gespannt sein, wie die Resultate am zweiten Wochenende ausfallen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.