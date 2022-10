Reise an den Bielersee – Jubiläumsreise mit zwei Jahren Verspätung Seit 102 Jahren gibt es den Velo- und Moto-Club Fisibach. Anfangs Oktober fanden sich 15 Mitgliederinnen und Mitglieder zur Jubliäumsreise ein. Beat Schütz, Velo- und Moto-Club Fisibach

Die Schifffahrt auf dem Bielersee gehörte zu den Höhepunkten der Jubiläumsreise. Fotos: Werner Frei

Mit dem Reisecar von Suter Reisen ging es morgens um 8 Uhr von Fisibach über die A1 Richtung Bielersee. Pünktlich kam die Gruppe am Hafen von Neuenburg an und konnte um 11.35 Uhr das Kursschiff besteigen, das sie in zwei Stunden von Neuenburg über den Zihlkanal nach Biel brachte. Bei idealem Wetter, mit Sonnenschein und wenigen Wolken, genossen sie die Schifffahrt durch die eindrückliche Weinregion. Mit vielen gute Gesprächen, in Begleitung eines allen gemundeten Essens und Weins aus der Region, waren die zwei Stunden wie im Fluge vorbei.

Weltbekannte Uhren und ihre Geschichte

In Biel angekommen bestieg die Gruppe den Car und fuhr zum zweiten Tageshöhepunkt, dem Besuch des Omega-Uhrenmuseums in Biel. Zu Beginn stand die Swatch-Uhren-Sammlung mit über 6500 Exemplaren auf dem Programm. Zu Bestaunen gab es Uhren in verschiedensten Farben, Designs und Grössen. Anschliessend wurde dem Verein in einem zehnminütigen Einführungsfilm die Geschichte der Omega-Uhr nähergebracht. Bahnbrechende Uhren im Bereich Innovationen, Raumfahrt, Präzisionsrekorde, Tiefseeabenteuer, Zeitnahme bei Olympischen Spielen, James Bond und vieles Mehr waren zu bestaunen. Handwerkskunst in höchster Präzision! Abgerundet wurde der Museumsbesuch mit einem kurzen Stopp im angegliederten Verkaufslokal.

Mit vielen schönen Eindrücken bestieg der Verein den Car und fuhr zurück nach Fisibach. Den Abschluss der Jubiläumsreise genossen die Teilnehmenden bei einem Nachtessen im Restaurant Kreuz in Kaiserstuhl, zu dem noch vier weitere Vereinsmitglieder dazustiessen.

Seit 102 Jahren gibt es den Velo- und Moto-Club Fisibach.

