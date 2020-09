Hofläden in Rafz und Kloten – Jucker Farm: «Wir dürfen doch am Sonntag öffnen» Der Kanton hat Jucker Farm verboten, seine Hofläden in Kloten und Rafz am Sonntag zu öffnen. Nun soll doch wieder alles anders sein. Fabian Boller

Der Hofladen in Kloten darf nun doch am Sonntag offen haben – teilt zumindest Jucker Farm mit. Foto: Sibylle Meier

Jucker Farm darf seine Hofläden in Kloten und Rafz nun doch weiterhin am Sonntag öffnen. Dies zumindest schreibt der Landwirtschaftsbetrieb am Samstag auf seinem Blog. Noch am Freitag teilte Jucker Farm mit, man dürfe die Läden auf Geheiss des Amts für Wirtschaft und Arbeit sonntags künftig nicht mehr öffnen. Die Begründung: Man werde nun als Detailhandelsbetrieb und nicht mehr als Hofladen beurteilt. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit bestätigte dies gegenüber dieser Zeitung.

Mit dieser Meldung überrascht Jucker Farm am Samstag. Foto: Screenshot

Jetzt offenbar die Kehrtwende. «Grund dafür war ein Missverständnis zwischen Behörden und Jucker Farm», schreibt das Unternehmen. Man habe wohl auf den Entscheid etwas zu schnell und zu gewissenhaft reagiert. Bisher liege keine Schliessungsverfügung vor.

Beim Amt für Wirtschaft und Arbeit war am Sonntag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.