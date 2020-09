Hofläden in Kloten und Rafz – Juckers Hofläden dürfen sonntags nicht mehr öffnen Der Kanton verbietet den beiden Juckerfarm-Hofläden in Kloten und Rafz, sonntags generell zu öffnen. Denn die bedienten Verkaufsstellen gelten als normale Detailhandelsbetriebe. Christian Wüthrich

Eine Tafel vor dem Laden in Kloten weist die Kundschaft auf die neuen Öffnungszeiten hin. Foto: Sibylle Meier

Damit hatte der umtriebige Bauer nicht gerechnet: Ab sofort muss Martin Jucker zwei seiner vier Hofläden am Sonntag schliessen. «Ich verstehe es nicht so recht, aber wir werden uns danach richten», sagt der Mitinhaber des landwirtschaftlichen Grossunternehmens, das seinen Namen trägt.

Betroffen von der Einschränkung der Ladenöffnungszeiten sind die Verkaufsstellen der Juckerfarm AG auf dem Römerhof in Kloten und auf dem Spargelhof in Rafz. Weiterhin sieben Tage geöffnet haben dürfen dagegen der Juckerhof in Seegräben am Pfäffikersee sowie der Bächlihof in Jona am oberen Zürichsee. Sie gelten primär als Gastrobetriebe.

Martin Jucker (links) und sein Bruder Beat beim Einrichten ihres neusten Hofladens in Kloten. Doch nicht einmal sie selber dürfen jetzt am Sonntag auf dem dortigen Römerhof im Verkauf arbeiten. Der Laden kann ab sofort nur noch von Montag bis Samstag geöffnet werden. Archivbild: Balz Murer

Jucker hat diese Woche ein Schreiben vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich bekommen. Darin sei ihm mitgeteilt worden, dass die bisherige Geschäftspraxis mit generellen Sonntagsverkäufen nicht weiter geduldet werde. «Ich bin schon etwas überrascht, dass man uns so plötzlich und ohne Übergangsfrist verbietet, am Sonntag geöffnet zu haben», gibt sich der Bauer etwas zerknirscht. Man werde die Vorgabe aber sicher umsetzen, es soll schliesslich alles korrekt ablaufen in seinem Betrieb.

Die Sprecherin des zuständigen AWA bestätigt den Sachverhalt. Die Praxis sei hier aber nicht etwa geändert worden, betont sie. Auslöser war eine Kontrolle vor Ort: «Unser Arbeitsinspektor hat im Rahmen eines Covid-19-Betriebsbesuchs die Juckerfarm darauf aufmerksam gemacht, dass sie in beiden Hofläden gemäss Arbeitsgesetz am Sonntag keine Mitarbeitenden beschäftigen dürfen.»

Juckerfarm ist kein simpler Familienbetrieb mehr

Ausnahmen sind zwar im Zürcher Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG) vorgesehen, nur fällt das Unternehmen Juckerfarm – auch weil es eine Aktiengesellschaft ist – nicht unter diese Regelung. «Familienbetriebe – aber keine GmbH oder AG – deren Inhaber oder Geschäftsführer selbstständig ist und der ausschliesslich Familienmitglieder beschäftigt, die nicht als Angestellte gelten, können ihr Verkaufsgeschäft auch sonntags betreiben», führt die AWA-Sprecherin aus.

Ausserdem liegen die Hofläden auch nicht in Bahnhöfen oder Flughäfen als «Zentren des öffentlichen Verkehrs», wo Sonntagsverkauf generell erlaubt ist. So werden die Läden in Rafz und Kloten von den Behörden als Detailhandelsbetriebe betrachtet – mit den entsprechenden Folgen.

Beim neusten Hofladen des Jucker-Imperiums in Kloten ist die grosse Kürbiszeit angebrochen. Vor wenigen Wochen wurde eine Verkaufsausstellung mit Skulpturen eröffnet. Foto: Sibylle Meier

So stehts im Gesetz Infos einblenden Öffnungszeiten sowie Sonntagsarbeit werden im Kanton Zürich durch das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG) sowie der dazugehörigen Verordnung (VRLG) geregelt. Die darin aufgeführten Vorschriften gelten jedoch nicht für «Zentren des öffentlichen Verkehrs», worunter Betriebe auf Bahnhofsgebiet sowie an Flughäfen fallen. Generell gilt: An öffentlichen Ruhetagen sind die Läden der Detailhandelsbetriebe grundsätzlich geschlossen zu halten (§ 5 Abs. 1 RLG). Ausnahmen im kantonalen Recht gelten beispielsweise für Bäckereien, Apotheken, Blumenläden, Garagen, Reparaturwerkstätten und Servicestellen in Bezug auf den Verkauf von Treibstoffen, Bestandteilen und Zubehör für die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie Kioskartikeln. Auch Bauernhöfe sowie Milchgeschäfte und Sennereien werden da genannt. Im konkreten Fall wird die Juckerfarm AG mit ihren verschiedenen Standorten aber ganz offensichtlich nicht als einfacher Bauernhof betrachtet, sondern als Detailhandelsbetrieb. Maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr dürfen Gemeinden selber festlegen. An diesen dürfen die Läden öffnen und Arbeitnehmende ohne Ausnahmebewilligung beschäftigen (§ 5 Abs. 3 RLG, Art. 19 Abs. 6 des Arbeitsgesetzes). Die Regelung gilt immer für das ganze Gemeindegebiet einheitlich und kann nicht einzelnen Geschäften überlassen werden. Für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen für dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zuständig (Art. 41 Abs. 1 und 19 Abs. 4 des Arbeitsgesetzes).

Umbau zu Gastrobetrieb wäre zu aufwendig

Ein zusätzliches Restaurant zu eröffnen, damit die Hofläden von Rafz und Kloten zu Gastrobetrieben werden und somit auch sonntags geöffnet sein dürfen, sei nicht geplant. Zumal diese Gastrobetriebe dann recht gross sein müssten, damit auch der Laden geöffnet haben dürfte. Aber das wäre viel zu aufwendig und zu teuer und würde neue Baubewilligungen erfordern. Ein Aufwand, der auf die Schnelle nicht zu stemmen sei.

Für Martin Jucker kommt die Verfügung ohnehin zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, wie er sagt. Momentan sei man gerade in der Beeren- und Kürbisernte. Der ganze Betrieb sei darauf eingestellt, alles möglichst frisch anzubieten. Das stelle die Abläufe vor neue Probleme, da man auf den überdurchschnittlich guten Sonntagsabsatz angewiesen sei und manche Produkte keine lange Lagerung zuliessen. Die spezielle Sorte der Lambada-Erdbeeren sei so eine Ware, die «ultra frisch» sein müsse.

Zumindest Kürbisse sollen auf dem Römerhof in Kloten am Sonntag vorläufig in Selbstbedienung angeboten werden. Dafür will man ein Kässeli aufstellen. Foto: Francisco Carrascosa

Was in den Hofläden angeboten werde, sei zudem oftmals Ware, die vom Handel sonst nicht akzeptiert würde, aber da noch Abnehmer finde. «Am Sonntag wird auf dem Feld ja auch weiterhin gearbeitet. Da sind bis zu hundert Leute an der Ernte. Nur die zwei Angestellten im Laden dürfen jetzt nicht mehr arbeiten», findet Jucker etwas absurd.

Hoffnung setzt der Unternehmer nun auf den Bund. Denn für generell geöffnete Läden am Sonntag ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zuständig. Dort will Jucker nun vorstellig werden. «Wir waren diese Woche schon Tag und Nacht daran, ein Gesuch beim Seco vorzubereiten», sagt er. Falls das Seco zugunsten einer «enkeltauglichen Landwirtschaft» entscheide und das Gesuch bewilligt, will er in Kloten und Rafz umgehend auch sonntags wieder einen bedienten Hofladen für seine Kundschaft öffnen. Bis dahin werde man zunächst einmal ein «Kässeli» aufstellen, damit wenigsten der Verkauf von Kürbissen auch bei geschlossenem Laden möglich sei.