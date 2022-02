Wegen des Berufs – Jüngste Gemeinderätin des Kantons tritt nicht mehr an Yael Zuberbühler, Gemeinderätin von Wasterkingen, hat sich entschieden, aufgrund ihres Berufs beim Militär nicht für die Wiederwahl zu kandidieren. Manuel Navarro

Eine weitere Legislatur als Gemeinderätin wird Yael Zuberbühler in Wasterkingen nicht anhängen. Foto: Sibylle Meier

Yael Zuberbühler, die mit Jahrgang 1999 jüngste Gemeinderätin im Kanton Zürich, wird nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Die Tochter des früheren Gemeindepräsidenten Peter Zuberbühler war erst im vergangenen März für ihren Vater in die Behörde von Wasterkingen nachgerückt. Nun bestätigt sie auf Anfrage, dass sie nicht erneut für das Amt kandidiert. «Ich kann mich aus beruflichen Gründen, die mir es nicht erlauben würden, noch eine Legislatur zu absolvieren, nicht wieder aufstellen lassen», so Zuberbühler. Die 23-Jährige ist Berufsunteroffizierin in der Schweizer Armee, wo sie die Ausbildung zur Instruktorin absolviert.

Nun wird sie nach knapp einem Jahr bereits wieder aus dem Gemeinderat ausscheiden. «Es ist sicher nicht günstig, da ich ja somit auch nicht lange im Amt war», sagt Zuberbühler. Jedoch sei ihr klar gewesen, dass dies passieren könnte. Zuberbühler ist zuversichtlich, dass an ihrer Stelle eine fähige Nachfolgerin oder ein fähiger Nachfolger das Amt übernehmen wird.