Menschen im Unterland – Jürg Keller (58), Modelleisenbahn-Fan aus Glattfelden Er ist Schreiner mit einer Passion für Modelleisenbahnen. Die Anlage, die er mit einem Freund gebaut hat, ist spektakulär. Balz Murer

Jürg Keller mit einem Teil seiner Modelleisenbahn. Foto: Balz Murer

Jürg Keller ist gelernter Schreiner mit einem eigenen Schreinereibetrieb. Seit Kindesbeinen ist er fasziniert vom Thema Eisenbahn und allem, was damit zusammenhängt. Als kleiner Junge besass er eine riesige Lego-Modelleisenbahn. Im Alter von 28 Jahren wurde er dann vom «Märklin-Fieber» gepackt.

Mit einem Freund lancierte er Ende 1996 in passenden Räumlichkeiten in Embrach das eigene Modellbauanlagen-Projekt mit der Spur H0. Die Anlage wurde seit damals stetig ausgebaut, angepasst und bis zum heutigen Tag im Detail liebevoll erweitert und «in Schuss» gehalten – eine «never ending story», wie Jürg Keller selbst anmerkt.

Die Leidenschaft für die Modelleisenbahn und Ideen für die Anlage entspringen bei ihm oft aus etwas, das er im Alltag gesehen hat und das er in akribischer Detailarbeit in das bestehende Eisenbahnprojekt integriert – das kann zum Beispiel ein Toitoi-Häuschen sein, ein transportierender Lieferwagen oder ein skurriles Stationshäuschen. Eigene Visionen und Ideen in die Welt der Modelleisenbahn zu transferieren, ist Jürg Kellers Herzensangelegenheit.

