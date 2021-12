Sekundarschule Embrach – Jugendliche dürfen sich auf Funpark freuen Beim Sekundarschulhaus Hungerbühl soll 2022 ein Funpark entstehen. Die Schule ist auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Thomas Mathis

Das sind die Pläne für den Pumptrack in Embrach. Visualisierung: Vertical Technik

Eine Anlage für Skaterinnen und Skater gibt es im Embrachertal bisher nur in Lufingen. Geht es nach den Plänen der Sekundarschule Embrach-Oberembrach-Lufingen, ändert sich das bald. Auf dem ehemaligen Kinderspielplatz beim Schulhaus Hungerbühl soll im kommenden Jahr ein Funpark für Jugendliche und Sportbegeisterte aus allen anderen Altersgruppen entstehen. Geplant ist neben einem Pumptrack auch eine Street-Workout-Anlage.

«Das Vorhaben entspricht den Bewegungsbedürfnissen des jungen Zielpublikums», sagt Projektkoordinator Florian Keller, der Sportlehrer an der Sekundarschule ist und die Idee für den Funpark entwickelt hat. «Der bisherige Spielplatz bietet nicht das, was Teenager suchen.» Die neue Anlage hingegen steigere die Attraktivität des Sport- und Freizeitangebots im Embrachertal und werde auch in den Sportunterricht integriert werden. «Auf einem Pumptrack lassen sich zusätzlich Fähigkeiten trainieren, die auch zur Sicherheit im Strassenverkehr beitragen.»