Pfefferspray-Attacke – Jugendliche geraten im Europapark aneinander Bei einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in der Lobby eines «Erlebnis»-Hotels in Rust ist Pfefferspray versprüht worden. Deutsche Medien berichten von 27 Verletzten

Wegen des Zwischenfalls mussten Feuerwehr und Rettungskräfte ausrücken. Foto: Keystone

Bei einem Streit zwischen mehreren jungen Männern in der Lobby eines Hotels im Europa-Park in Rust ist Pfefferspray versprüht worden.

Durch die in der Luft zirkulierende Gaswolke seien auch unbeteiligte Personen in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet das Newsportal focus.de. Etwa 25 Personen, die Gas in die Augen bekommen haben, seien von Sanitätern versorgt worden, zitiert focus.de einen Polizeisprecher. Weshalb es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, müsse noch abgeklärt werden.

Die «Badische Zeitung» berichtet, dass der Streit gegen 17 Uhr im 4-Sterne-«Erlebnis»-Hotel Colosseo eskaliert sei. Der Lobbybereich des Hotels musste laut Polizei geräumt und die Räume gelüftet werden. Gegen die Jugendlichen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Grössere Einschränkungen für den Hotelbetrieb habe es nicht gegeben, so ein Polizei-Pressesprecher.

