Neue Stiftung in Steinmaur – Jugendliche in schwierigen Verhältnissen erhalten neues Daheim Seit über 30 Jahren nehmen Ueli und Renate Müller auf dem Egghof Jugendliche auf. Aus ihrem Engagement ist unterdessen ein beachtliches Sozialwerk hervorgegangen. Andrea Söldi

Heute gibts Älplermagronen. Sozialpädagogin Mirjam Gassmann kocht mit Bewohnerinnen und Bewohnern (gestelltes Bild). Foto: Raisa Durandi

Wegen Angstzuständen und Depressionen hat Manuel (Name geändert) seine Kochlehre abgebrochen. Seine Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik suchte der 18-Jährige deshalb eine andere Wohnmöglichkeit. Vor zwei Wochen ist er in einem Einfamilienhaus in Steinmaur eingezogen, das die Stiftung Terra est Vita neu eröffnet hat. Die genaue Adresse darf nicht erwähnt werden, weil die Organisation auch Jugendliche aufnimmt, deren Aufenthaltsort geheim bleiben muss – zum Beispiel wegen Gewalterfahrungen im Elternhaus. Das neue Haus bietet vier Plätze, die bereits alle besetzt sind. Ein sozialpädagogisches Team betreut die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr.