Testkäufe in Bülach – Jugendliche kommen einfacher an Alkohol als im Vorjahr Die Stadt Bülach liess im Februar insgesamt 34 Testkäufe durchführen, dabei versuchten Jugendliche, Tabak, Bier oder Spirituosen zu erwerben. Die Resultate seien «nicht zufriedenstellend».

Eine junge Frau kauft in einem Kiosk ein Bier. Symbolbild: Martin Ruetschi (Keystone)

Ein Jugendlicher, vielleicht 15 Jahre alt, betritt einen Supermarkt. Dort versucht er, ein Bier zu kaufen – wird er nach dem Ausweis gefragt? Das wollte die Stadt Bülach im Februar herausfinden und liess das Blaue Kreuz in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei mehrere Testkäufe durchführen. Das Resultat ist «nicht zufriedenstellend», wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Insgesamt wurden 34 Testkäufe in 13 Betrieben durchgeführt. Beim Verkauf von Bier verhielten sich 75 Prozent der geprüften Verkaufsstellen gesetzeskonform. Wollten Jugendliche aber Spirituosen kaufen, wurden sie bloss in 42 Prozent der Fälle aufgefordert, einen Ausweis zu zeigen. Zum Vergleich: Bei den Testkäufen im Vorjahr gelangten nur 9 Prozent der Jugendlichen an Spirituosen. Auch die Verkäufe von Bier liefen 2022 noch in 83 Prozent der Fälle regelkonform ab. Bei Tabakverkäufen war derweil eine leichte Steigerung zu verzeichnen, heuer verhielt sich das Personal in 80 Prozent der Fälle korrekt, während dies 2022 bloss bei 75 Prozent der Testkäufe der Fall war.

Fehlbare Betriebe wurden «getadelt»

Die fehlbaren Betriebe wurden unmittelbar im Anschluss an den Testkauf «getadelt», wie es in der Medienmitteilung der Stadt Bülach heisst. Sie wurden daraufhin auf ihre Pflicht zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hingewiesen und erhielten nützliche Tipps, etwa zum Age Calculator 2023 sowie Informationsmaterialien und Adressen möglicher Anlaufstellen, die Schulungen für Mitarbeitende anbieten.

Welche Konsequenzen drohen den fehlbaren Betrieben? Weil für die Testkäufe eine gesetzliche Grundlage fehlt, können die Käufe nicht als Beweismittel in Strafverfahren verwendet werden. Sie können jedoch Massnahmen wie die Rücknahme des Wirtepatents zur Folge haben.

Die Stadt Bülach nehme die Resultate sehr ernst, versichert sie in ihrer Medienmitteilung. Sie wird die Testkäufe zum Schutz der Jugendlichen beibehalten und weiterhin regelmässig durchführen lassen. Regelmässige Testkäufe würden die Einhaltung des Jugendschutzes tendenziell positiv beeinflussen und seien ein wichtiges Präventionsinstrument, schreibt die Stadt weiter.

