Testkäufe zeigen es – Jugendliche kommen in Bülach zu leicht an Alkohol heran Bier, Wein oder Alcopops und Aperitifs werden oft an Minderjährige verkauft. Im Oktober hat das Blaue Kreuz dies in Bülach mit Testkäufen bewiesen.

Die Realität sieht oft anders aus: Jugendliche kommen immer wieder ohne Alterskontrolle zu alkoholischen Getränken oder Tabak. Foto: Michael Scherrer

Die Stadt Bülach hat das Blaue Kreuz mit Alkoholtestkäufen beauftragt. Das Resultat: durchzogen. So steht es in einer Medienmitteilung der Stadt Bülach. Konkret heisst dies, dass im Oktober in 8 Betrieben insgesamt 20 Testkäufe durchgeführt wurden. Testkäufe umfassen den Verkauf von Alkohol (Bier, Wein, saurer Most), Spirituosen (Alcopops, Aperitifs) und Tabak.

Beim Verkauf von Bier verhielten sich 75 Prozent der geprüften Verkaufsstellen gesetzeskonform, bei den Spirituosen dagegen nur 57 Prozent und beim Tabak 60 Prozent. Die fehlbaren Betriebe wurden gleich im Anschluss an den Testkauf getadelt und auf ihre Pflicht zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hingewiesen. Die letzte Testreihe im Juni fiel bedeutend schlechter aus: Beim Verkauf von Bier haben sich damals 28 Prozent der Betriebe gesetzeskonform verhalten, beim Verkauf von Spirituosen 40 Prozent beziehungsweise 45 Prozent bei Tabak.

Weitere Tests werden folgen

«Das Ergebnis hat Verbesserungspotenzial», heisst es dazu in der Medienmitteilung. Stadtrat Rudolf Menzi nimmt die Testresultate zur Kenntnis. Trotz der leichten Verbesserung will er die Testkäufe zum Schutz der Jugendlichen beibehalten und regelmässig fortführen. Denn es zeigt sich, dass regelmässige Testkäufe die Einhaltung des Jugendschutzes positiv beeinflussen.

red

