Nacht ohne Dach – Jugendliche schlafen in Kartonkisten, um Spenden für Peru zu sammeln Mit der Spendenaktion sollen Schülerinnen und Schüler aus Dielsdorf, Regensberg, Steinmaur und Neerach auf das Thema Armut sensibilisiert werden. Astrit Abazi

Wie stabil und wasserdicht die Kisten sind, ist den Jugendlichen selbst überlassen. Foto: PD

Wie lebt es sich in kompletter Armut? Dies werden Jugendliche in den Gemeinden Dielsdorf, Regensberg, Steinmaur und Neerach erleben – zumindest für eine Nacht. Die reformierten Kirchen der vier Gemeinden organisieren vom 16. bis 17. April eine Spendenaktion, bei der Kinder mitten in Dielsdorf für einmal obdachlos sind und in ihren selbst gebauten Kisten übernachten werden. Der Erlös der Aktion geht an hilfsbedürftige Kinder in Peru.

«Das Ziel des Projekts ist, die Kinder auf das Thema Armut zu sensibilisieren und gleichzeitig auch Möglichkeiten zu zeigen, wie sie helfen können», erklärt Jugendarbeiter Stefan Maag. «Wenn man so ein ernstes und grosses Thema wie Armut behandelt, sind die meisten Kinder überwältigt und wissen nicht, was sie dagegen tun können. Diese Spendenaktion erlaubt es ihnen aber, zu helfen.»