Festnahmen im Platzspitz – Jugendliche verprügelt und beraubt – sieben Personen festgenommen Sieben Personen sind in der Nacht auf Sonntag festgenommen worden, die verdächtigt werden, zuvor im Zürcher Kreis 1 mehrere Passanten angegriffen und beraubt zu haben.

Die Stadtpolizei Zürich konnte in der Nacht auf Sonntag sieben Personen festnehmen. KEYSTONE

Im Zürcher Kreis 1 sind in der Nacht auf Sonntag sieben Personen festgenommen worden, die verdächtigt werden, zuvor mehrere Passanten angegriffen und beraubt zu haben. So wurden etwa zwei Jugendliche im Park des Platzspitzes von Unbekannten mit Faustschlägen und Fusstritten attackiert.

Zudem seien sie beraubt worden, schreibt die Stadtpolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung. Danach seien die Täter geflüchtet. Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter nur Minuten später und ebenfalls im Platzspitz drei junge Männer genau gleich attackiert und beraubt haben.

Die mutmasslichen Täter zwischen 15 und 19 Jahren konnten später festgenommen werden. Vier davon seien in der Nahbereichsfahndung beim Hauptbahnhof dingfest gemacht worden, drei weitere seien später in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich und der Transportpolizei der SBB in Oerlikon festgenommen worden. Die gestohlenen Gegenstände konnten sichergestellt werden.

SDA

