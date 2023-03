Nachwuchsmusikerinnen und -musiker – Jugendliche präsentieren ihre Liebe zur Musik Am Samstag, 25. März, fand in Winkel der vierte Jugendmusiktag statt – eine Veranstaltung ohne Rangliste, aber mit viel Applaus für alle. Musikverband Zürcher Unterland

Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten die Vielfältigkeit der Blasmusik auf. Foto: PD

Es ist 13 Uhr und von der Bühne im Breitisaal in Winkel erklingen bereits die ersten Vorträge der Junior Rock Band der Musikgesellschaft Glattfelden. Erfreulich viele Zuhörer und Fans reisten an diesem Nachmittag an, so dass die Organisatoren des Musikverbands Zürcher Unterland (MVZU) weitere Tische und Stühle bereitstellen mussten. Nebst der genannten Rock Band nahmen folgende Formationen teil: Newcomer Musikverein Rümlang, Jugendensemble Musikverein Neerach, Ensemble Jugendmusik Embrach, Nachwuchsorchester und Jugendblasorchester Regensdorf und Umgebung.

Musikexperten «bewerten» die Auftritte

Die Veranstaltung ist ausdrücklich kein Wettbewerb mit Rangliste. Vielmehr geht es darum, dass jede Formation ihr Können auf der Bühne präsentieren und den grossen Applaus des Publikums geniessen kann. Dennoch haben zwei ausgewiesene Musikexperten zuhanden der Auftretenden festgehalten, was ihnen besonders gut gefallen hatte und wo noch Verbesserungspotenzial besteht. Schliesslich sollen aus diesen jugendlichen Teilnehmenden einmal gestandene Musizierende in den Blasmusikvereinen werden.

Nicht nur die Namen der auftretenden Musikgruppen waren sehr unterschiedlich, auch ihre musikalischen Vorträge zeigten die Vielfältigkeit der Blasmusik auf. Nur eines haben alle gemeinsam: die Liebe zu ihrem Hobby – der Musik – und deren Ausübung in einer Gemeinschaft. So bildete der Gesamtchor, in dem alle Formationen gemeinsam das Stück «Rock around the clock» aufführten einen gelungenen musikalischen Abschluss dieses Nachmittags. Danach wurden alle Teilnehmenden vom MVZU zu einem Hamburger und einem Getränk eingeladen. Bevor sie sich auf den Weg nach Hause machten, erhielten sie einen Rucksack als Erinnerungsgeschenk.

Fehler gefunden?Jetzt melden.