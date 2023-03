Gemeinsames Musizieren – Jugendliche zeigen viel Freude, Konzentration und Energie Das Projekt Windband Zürcher Unterland fördert die grosse Begeisterung zum Musizieren und den Teamgeist. Windband Zürcher Unterland

Die jungen Musikantinnen und Musikanten sind mit viel Begeisterung dabei. Foto: PD

Samstag, 11. März 2023: Es schneit in Kloten, die Rampe zum Probelokal im Musikwerk ist rutschig. Das Projektorchester Windband trifft sich zum Probetag von 9 bis 17 Uhr. Es geht darum, ein 20-minütiges Konzert einzustudieren. Gesamt- und Registerproben wechseln sich ab. Nach dem Mittagessen wird mit Begeisterung weiter geprobt. Nachmittags macht sich doch langsam etwas Müdigkeit breit. Die einen hängen hin und wieder quer in ihren Stühlen. Dank einem süssen Bennybären der Bäckerei Bertschi finden alle rasch wieder Energie für die Endrunde. Es ist beeindruckend, mit wie viel Freude, Konzentration und Energie die Jugendlichen in dieser Probe mitmachen. Ein sehr grosser Antrieb dazu leisten die beiden Dirigenten, Roland Schiesser und Bahar Tunaboylu. Viele schiefe Töne sind verschwunden und haben einem tollen Wohlklang Platz gemacht.

Abschlusskonzert am Musiktag Zürcher Unterland

Das Programm bis zur Konzertreife einzustudieren wird den Jungmusikanten noch Einiges abverlangen. Am Auffahrts-Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Mai, wird eine zweitägige Probe durchgeführt. Der krönende Abschluss wird ein Konzert im Musikwerk Kloten am Freitag um 16 Uhr sein. Die Schulhaustournee inklusive Platzkonzert in Bülach findet am 6. Juni statt, das Abschlusskonzert am Musiktag Zürcher Unterland am 26. Juni.

Die Musikschule und der Musikverband Zürcher Unterland haben ein gemeinsames Projektorchester ins Leben gerufen. Unterländer Jugendliche aus Jugendmusiken und Musikschule erarbeiten gemeinsam ein rund 20-minütiges Konzert. Auf einer Tournee durch fünf Schulen und einem Platzkonzert in Bülach wird das Erlernte präsentiert. Als Krönung spielt das Orchester am Musiktag Zürcher Unterland.

