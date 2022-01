80 Jugendliche aus dem Unterland – Jugendorchester probt im Gemeindesaal von Rümlang Die neu formierte Windband Zürcher Unterland hatte am Freitag ihre erste Probe mit allen 80 Teilnehmenden. Astrit Abazi

Die erste Probe der Windband Zürcher Unterland fand im Gemeindesaal von Rümlang statt. Foto: Leo Wyden

Konzertreif in fünf Monaten? Dass das möglich ist, wollen 80 Unterländer Jugendliche unter der Obhut der Musikschule Zürcher Unterland und des Musikverbandes Zürcher Unterland (MVZU) beweisen. Das Projektorchester unter dem Namen Windband Zürcher Unterland hatte am Freitag, 28. Januar, seine erste Probe mit allen Teilnehmenden im Gemeindesaal von Rümlang. Ihr ambitioniertes Ziel: bis im Juni so weit zu sein, dass sie vor Publikum auftreten können.