Neue Zürcher Grossbäckerei – Jung und Kleiner fusionieren – John Baker steht Pate Der Zürcher Bäcker Jens Jung legt seine Bäckerei Jung mit der Bäckerei Kleiner zusammen. Produziert wird künftig nur noch an einem Standort. Jungs John-Baker-Filialen sind von der Fusion nicht betroffen. Lorenzo Petrò

Setzt Trends: Jens Jung bei der Lancierung seiner Bäckerei John Baker am Stadelhofen 2016. Foto: Dominique Meienberg

Mit der Bäckerei John Baker hat der Zürcher Bäcker Jens Jung Trends gesetzt: Die Biobrote und Backwaren, die am Stadelhofen, am Helvetiaplatz und an der Bahnhofstrasse direkt vor der Kundschaft im Laden produziert werden, verkaufen sich blendend. Nun aber beweist Jung auf andere Art Geschäftssinn und kopiert einen Trend, der die Bäckereibranche seit längerer Zeit erfasst hat: Fusionieren, verschlanken, filialisieren.

Zusammen mit der Zürcher Mensen- und Kantinenbetreiberin ZVF und ihrer Bäckerei Kleiner gründet er ein neues Unternehmen: Die Kleiner Jung AG, wie die «Handelszeitung» schreibt. Jung bringt seine Bäckerei Jung ins Unternehmen ein, die er neben John Baker führt und von seinem Vater übernommen hat. Die Filialen, zu Beginn sind es neun, werden «Jung – inspiriert von John Baker» heissen – die Marke Kleiner verschwindet. Andreas Schwarzenbach, Mitgründer und ehemaliger Chef von Hitzberger, einer auf gesundem Fast Food spezialisierten Kette, führt das neue Unternehmen.

Sparen dank gemeinsamer Produktion in Altstetten

«Durch den Zusammenschluss wollen wir eine relevante Grösse erreichen und Innovationen treiben», sagt Schwarzenbach in der «Handelszeitung». Allein sei es für beide Bäckereien schwierig, attraktiv zu bleiben. Der Zusammenschluss erlaubt es, Synergien zu nutzen, zum Beispiel bei der Produktion zu sparen: Statt an zwei Standorten wird künftig nur bei Kleiner in Altstetten gebacken. Dort werden seit 2019 auch die Produkte eines anderen hippen Zürcher Bäckers hergestellt: Die Baguettes und Croissants des Quereinsteigers Seri Wada.

