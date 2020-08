Tennis: TC Airport in der NLC – Junge Bassersdorfer können locker aufspielen Auch in der neuen Interclub-Saison ist der TC Airport Bassersdorf als einziger Unterländer Club in der Nationalliga der Aktiven vertreten. Plötzlich mit einem jungen Männer-Team. Peter Weiss

Der Klotener Stanko Lazic (von links), Matteo Ammann, Yann Vogt, Leo Bundi, Mika Steinmann, Robin Roggensinger und Captain Robin Aschwanden vor ihrer Aufstiegsrunden-Finalpartie 2019. Trotz der knappen Niederlage stiegen die jungen Spieler des TC Airport danach in die Nationalliga C auf – dank des Coronavirus sicherten sie sich damit gleich zwei Saisons in der dritthöchsten Spielklasse. Foto: PD

Eigentlich hätten die Frauen des TC Airport in der Interclub-Saison 2020, die für die Spielklassen unterhalb der Nationalliga A an diesem Wochenende beginnt, ihre fünfte Saison in Folge in Angriff genommen. Doch das Team zog sich zurück, weil eine Spielerin schwanger ist, Captain Jacqueline Holenstein in eine andere Region umgezogen ist – und weil ein Teil der verbliebenen Mitspielerinnen die Prioritäten weg vom Tennis verlagert habe, wie Stefan Barmettler erklärt. «Es ist natürlich sehr schade um das coole Team, aber das Kader war nie allzu gross, sodass es nicht immer einfach war, genügend Spielerinnen zusammen zu bekommen.»