Rafz – Junge Gymnastinnen zeigten in Rafz ihr Können Beim Zürcher Nachwuchswettkampf der Rhythmischen Gymnastik sind die Nachwuchsgymnastinnen aus dem Kanton Zürich und den umliegenden Kantonen angetreten. Sina Figi

Die jungen Gymnastinnen sind stolz auf ihre gezeigten Leistungen. Foto: PD

Am vergangenen Wochenende fand in der Saalsporthalle Schalmenacker in Rafz der Zürcher Nachwuchswettkampf der Rhythmischen Gymnastik statt. Rund 200 Gymnastinnen im Alter von 5 bis 12 Jahren aus der Region Ostschweiz starteten an diesem Wettkampf. Für einige war es der erste Wettkampf überhaupt, für andere Mädchen der letzte dieser Saison. Organisiert wurde der Anlass von der Rhythmischen Gymnastik (RG) Opfikon-Glattbrugg.

Zweimal die Goldmedaille

Neben den Gymnastinnen waren in Rafz Dutzende Helferinnen und Helfer von morgens um 7 Uhr bis abends um 21 Uhr im Einsatz. Für die RG Opfikon-Glattbrugg selbst waren nicht weniger als 26 Mädchen am Start. Der Traditionsverein, eine feste Grösse in der Schweizerischen Rhythmischen Gymnastik, stellte gleich in zwei Kategorie die Siegerin: Sevin Aksoy (P3 regional Jahrgang 2012) und Leona Kasian (P3 national Jahrgang 2012 – 2011) durften sich die Goldmedaille umhängen lassen.

Alle Gymnastinnen der RG Opfikon-Glattbrugg präsentierten mit Freude ihre in vielen Trainingsstunden erlernten Übungen ohne Handgerät, mit Ball, Keulen, Band oder Reifen und sind stolz auf ihre gezeigten Leistungen.

Mit dem Nachwuchswettkampf wurde die Saison 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Opfikerinnen werden nun einige Tage Ferien geniessen können, sind aber schon bald wieder in der Turnhalle Lättenwiesen in Glattbrugg im Training, um sich auf die nächste Saison vorzubereiten.

