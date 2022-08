Jugendmusik Glattal – Junge Musikerinnen und Musiker proben im Berner Oberland Nach dem unvergesslichen Lager in Kempten im Allgäu war für die Jugendmusik Glattal klar: Auch dieses Jahr musste unbedingt eine gemeinsame Woche stattfinden.

Die jungen Musikerinnen und Musiker der Jugendmusik Glattal hatten im Berner Oberland nicht nur viel Spass miteinander, sondern übten auch fleissig neue Stücke. Foto: PD

Am Sonntag, 14. August, war es so weit und eine 35-köpfige Gruppe traf sich am Bahnhof Wallisellen. Ein kleiner Bus voller Instrumente und Koffer fuhr auf direktem Weg nach Zweisimmen, der Rest reiste mit dem Zug. Knapp drei Stunden später kamen die jungen Musikerinnen und Musiker im Lagerhaus an. Die Zimmer wurden bezogen und das Probelokal eingerichtet – die Lagerwoche konnte starten.

Bis zu acht Stunden musizieren pro Tag

Schon kurz nach der Ankunft begann das Orchester mit ihren zwei Dirigenten, Sebastian Rauchenstein und Matthias Manser, zu proben. Sie hatten von Anfang an ein grosses Ziel, denn bereits anfangs September werden sie ihr Programm vor Publikum aufführen. Somit haben sie nach den Ferien nur noch wenig Zeit und mussten deshalb im Lager umso mehr Gas geben. Dank der allseits bekannten Stücke, wie der Musik zu «Pirates of the Caribbean», dem Latinpop-Hit «Danza Kuduro» oder der 90er-Hymne «Never gonna give you up» von Rick Astley, waren alle Jungen sehr motiviert. Es wurde die ganze Woche fleissig geprobt, besonders am Montag und am Dienstag, wo bis zu acht Stunden ins Einstudieren der Stücke investiert wurden.

Auch die Freizeit kam nicht zu kurz und so traf man sich immer wieder im Keller zu einer Partie Rundlauf am Ping-Pong-Tisch oder zu einem Jöggeli-Turnier. An einem Tisch im Esszimmer knüpften die jüngeren Mitglieder fleissig farbige Armbänder. Am Mittwochnachmittag ging das Orchester zusammen auf einen Ausflug in den Seilpark.

Auf dem Heimweg kam die Müdigkeit

Kulinarisch wurden sie von der Mutter zweier Mitglieder verwöhnt: mit selbstgemachten Spätzli, feinen Arancini und sogar Pancakes zum Frühstück. Am Donnerstagabend fand der Abschlussabend statt, welchen das Lager-OK organisierte. Am Freitagmorgen musste sich die Jugendmusik Glattal auf den Heimweg machen. Im Zug war es etwas leiser als auf der Hinfahrt, aber immer mal wieder hörte man, wie jemand ein Stück summte, das während der Lagerwoche geprobt wurde.

