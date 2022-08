Internationales Springreit-Turnier – Junge Schweizer brillieren in Dielsdorf Die Schweizer U18-Equipe gewinnt den Nationenpreis am ersten «Zurich Youth Masters» in Dielsdorf. 150 Aktive aus 13 Ländern gingen mit 328 Pferden 922 Mal an den Start. Mittendrin: zwei Unterländerinnen. Werner Bucher

Die Schweiz zuoberst auf dem Podest des Nationenpreises: Der emotionale Höhepunkt des ersten Zurich Youth Masters im Dielsdofer Horse Park endet mit dem Wunschergebnis aus einheimischer Sicht. Foto: Katja Stuppia

Noch nie in den 50 Jahren, seit die Pferderennbahn in Dielsdorf besteht, gab es in der Schweiz ein so grosses Springturnier für Europas beste junge Reiterinnen und Reiter. Während fünf Tagen wurden auf der baumumstandenen Arena des 5000 Quadratmeter grossen Springplatzes 25 Prüfungen für junge Aktive in vier Altersklassen von 12 bis 25 Jahren mit insgesamt 922 Starts reibungslos organisiert. «Der riesige Aufwand hat sich gelohnt», betonte Yves von Ballmoos, Initiant und OK-Chef des Turniers.