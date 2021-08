Zürcher Covid-Fälle – Junge sind im Spital nicht mehr die Ausnahme Die Zahl der Zürcherinnen und Zürcher in Behandlung steigt wieder, aber das Muster ist ein neues. Betroffen sind auch Kinder und viele Ferienrückkehrer. Marius Huber

Auf der Intensivstation des Unispitals: Das Zürcher Pflegepersonal ist wegen Covid-Patienten wieder zunehmend gefordert. Foto: Urs Jaudas

Die Sommerferien sind noch nicht mal vorbei, doch das Personal der Zürcher Spitäler hat schon jetzt mit den Folgen zu kämpfen. Die Zahl der hospitalisierten Covid-Kranken ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen. Die Gesundheitsdirektion meldete am Mittwoch, dass 114 Zürcherinnen und Zürcher wegen des Coronavirus in den hiesigen Spitälern behandelt werden, 35 davon auf der Intensivstation. Hinzu kommen 19 Erkrankte aus anderen Kantonen.

Nicolas Müller, Leitender Arzt an der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital, beobachtet laut einem Interview mit der «NZZ», dass zurzeit «viele Reiserückkehrer und vermehrt auch jüngere Personen» eingewiesen werden. Dieses Bild stützen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit für den Kanton Zürich. Anders als bisher sind Menschen jenseits der Lebensmitte bei den Spitaleintritten nicht mehr übervertreten. Die Patientinnen und Patienten kommen jetzt ziemlich gleichmässig aus allen Altersgruppen. In den letzten Wochen wurden demnach auch zehn Kinder und zwei Teenager eingeliefert.