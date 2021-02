Verkehrsunfall in Buchs – Junger Autolenker schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Buchs erlitt ein Autolenker so schwere Verletzungen, dass er mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden musste. red

Ein 20-Jähriger kollidierte früh am Sonntagmorgen mit dem Signalträger einer Lichtsignalanlage auf der Furttalstrasse. BRK News 1 / 3

Am Sonntagmorgen fuhr ein 20-jähriger Autofahrer kurz vor 4.30 Uhr auf der Furttalstrasse von Regensdorf Richtung Buchs. Auf Höhe der Kreuzung Furttal-, Dälliker- und Zürcherstrasse kollidierte der Personenwagen aus bislang unbekannten Gründen mit dem Signalträger der Lichtsignalanlage. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf und die Feuerwehr Buchs-Dällikon aus dem Wrack gerettet werden. Aufgrund der vor Ort diagnostizierten schweren Verletzungen wurde der junge Mann mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.