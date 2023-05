Otelfingen – Junger Mann nach Selbstunfall verhaftet Ein 20-Jähriger baute in der Nacht auf Pfingstmontag in Otelfingen einen Selbstunfall. Seine Beifahrerin wurde ins Spital gebracht. Daniela Schenker

Die Kantonspolizei Zürich musste am Pfingstmontag zu einem Unfall in Otelfingen ausrücken. Symbolfoto: Michael Scherrer

In der Nacht auf Pfingstmontag kam es in Otelfingen zu einem Selbstunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war um 3.15 Uhr in Richtung Buchs unterwegs. Auf Höhe der Avia-Tankstelle streifte sein Fahrzeug eine Mittelinsel, kollidierte in der Folge mit einem Kandelaber in der Wiese und kam seitlich gekippt zum Stillstand. Die 18-jährige Beifahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und wurde ins Spital gebracht. «Der unfallverursachende Lenker wurde noch in der Nacht verhaftet», sagt Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich.

