Unfall in Grindelwald – Junger Skifahrer fährt in Schneelanze und stirbt Ein 18-Jähriger aus Basel ist auf der Kleinen Scheidegg tödlich verunglückt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Schneelanzen dienen zur Herstellung von Kunstschnee, hier auf einer Piste in Zermatt. Foto: Christian Beutler (Keystone/Symbolbild)

Ein junger Skifahrer fuhr am Montagmorgen im Skigebiet der Kleinen Scheidegg in Grindelwald in eine Schneelanze. Dabei verletzte er sich so schwer, dass der 18-Jährige noch auf der Unfallstelle starb. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein.

Der Skifahrer war von der Bergstation Honegg aus auf der Skipiste Inberg Richtung Arvengarten unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Dabei prallte er unmittelbar am Pistenrand in die Schneelanze. Diese Lanzen dienen der Herstellung von Kunstschnee und säumen künstlich beschneite Pisten. Warum es zu dem Unfall kam, war am Abend noch nicht geklärt.

Trotz umgehender Hilfe durch den Pistenrettungsdienst starb der Mann noch vor Ort. Er wohnte im Kanton Basel-Stadt. Die Polizei sucht Zeugen.

SDA/fal