Klimainitiativen eingereicht – Jungsozialisten übergeben Unterschriften in Kloten und Opfikon Gut 800 Personen wollen, dass ihre Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Am Freitag haben die Juso Zürich Unterland ihre Initiativen eingereicht. Andrea Söldi

Juso-Präsident Max Töpfer überreicht 412 Unterschriften an Stadträtin Priska Seiler Graf. Foto: Francisco Carrascosa

Beim Sammeln der Unterschriften mussten die Mitglieder der Juso Zürich Unterland noch in der Kälte stehen. Nun, acht Monate später, schwitzte der Klimabär in seinem Pelz, als eine kleine Gruppe über Mittag die Initiativbögen den Stadträten von Kloten und Opfikon übergab. In beiden Städten hatten gut 400 Personen das Anliegen unterschrieben: Bis im Jahr 2030 sollen die CO₂-Emissionen auf netto null sinken. Der Flughafen, der in dieser Region einen massiven Anteil am Ausstoss von Treibhausgasen hat, wurde bei den Initiativen ausgeklammert. Nötig wären je 300 Unterschriften gewesen.