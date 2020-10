Fussball 3. Liga – Junior Leys Francisques Ankündigung tritt ein Letzte Woche sagte der Trainer, dass Regensdorf 2 bald erstmals gewinnt. Nun folgte 2:1-Sieg gegen Leader Volketswil. red

Die gute Laune von Trainer Junior Leys Francisque steckt an. Foto: Sibylle Meier

Junior Leys Francisque hat über 70 Spiele in der 1. Liga bestritten. Der mittlerweile 39-Jährige hat auch lange für Regensdorf gespielt. In der 2. Liga interregional und in der 2. Liga regional. Nach Abschluss seiner Karriere entschied sich der Fussballer, der mit seiner guten Laune häufig seine Mitmenschen ansteckt, als Trainer weiterhin seinem Hobby zu frönen. Der weitsichtig handelnde Regensdorfer Sportchef René Forrer übergab Leys Francisque ein Juniorenteam. Seit diesem Sommer steht Leys Francisque der Regensdorfer Drittligamannschaft vor.