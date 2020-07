Nachträgliche Rentenforderung – Juristen sehen Blocher im Unrecht Darf Alt-Bundesrat Christoph Blocher nachträglich Rente einfordern? Zur Klärung dieser Frage wurde ein Gutachten angefertigt. Rechtsexperten bezweifeln Blochers Anspruch. Claudia Blumer

Christoph Blocher (SVP), Alt-Bundesrat und Unternehmer. Foto: Sebastian Magnani (13 Photo)

Christoph Blocher will seine Rente – nicht etwa ab sofort und in Zukunft, sondern nachträglich für die ganzen 13 Jahre, in denen er seit seiner Nicht-Wiederwahl Ende 2007 darauf verzichtet hat. 13 Bundesrats-Ruhegehälter, das macht 2,77 Millionen Franken.