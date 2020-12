Über 5000 Corona-Tote – «Kälter als Eis, härter als Felsen – Rappen zählen, statt Leben zu retten» Die Angehörigen der Verstorbenen haben mit ihrer Kritik an Politik und Bevölkerung eine schweizweite Debatte ausgelöst. Über 1000 Reaktionen sind bei der SonntagsZeitung eingegangen. Sie zeigen, wie Corona das Land spaltet. Catherine Boss , Dominique Botti , Sebastian Broschinski , Marc Brupbacher , Roland Gamp , Simone Rau , Oliver Zihlmann

Eine Kerze für jedes Opfer: Mahnwache für die Verstorbenen der Corona-Pandemie letzten Sonntag auf dem Bundesplatz. Foto: Susanne Keller

Die SonntagsZeitung hat vor einer Woche für jeden der über 5000 Corona-Toten eine virtuelle Kerze angezündet. Als Hommage an die Opfer. Gleichzeitig berichteten Angehörige vom Sterben in der Pandemie und drückten teils Trauer und Bitterkeit aus über die Gleichgültigkeit, die aus ihrer Sicht in der Schweiz gegenüber den vielen Verstorbenen herrscht.

Das hat unter den Leserinnen und Lesern eine heftige Debatte ausgelöst. Die einen sind wütend, weil sie wegen der Massnahmen zum Schutz der Risikogruppen Existenzen bedroht sehen. Andere zeigen sich erschüttert ob der Kälte, die den Toten und ihren Angehörigen entgegenschlägt. Die Schweiz hat derzeit europaweit fast die höchste Übersterblichkeit.