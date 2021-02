Eistage voraus – Kältewelle bringt Schnee und Frost – und schwierige Strassenverhältnisse Ab Donnerstag strömt eiskalte Luft in die Schweiz. Die Temperaturen liegen in weiten Teilen des Landes unter dem Gefrierpunkt. Auf den Strassen wird es glatt.

Eine Kältewelle hat in der Nacht auf Donnerstag die Schweiz erreicht. Die Temperaturen sind deutlich in den negativen Bereich gesunken, wie Meteonews schreibt. Dort dürften sie in den nächsten Tagen bleiben.

Wie es in einer Mitteilung von Meteonews heisst, befindet sich die Schweiz an der Südflanke eines Hochs über Skandinavien in einer Bisenströmung. Dadurch wird kalte bis sehr kalte und trockene Polarluft angezapft. Vielerorts bleiben die Temperaturen ab Donnerstag den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt – es muss mit einer Reihe von Eistagen gerechnet werden. Am Morgen sind lokal auch im Flachland zweistellige Minusgrade möglich. Dazu weht eine kräftige Bise.

Die Kältewelle bringt am Donnerstagmorgen zeitweise auch Neuschnee, was auf den Strassen für schwierige Verhältnisse sorgt. Verkehrsteilnehmer müssen wegen Frost und Schneefall mit glatten Strassen rechnen.

scl