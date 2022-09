Verkehrslawine in Bassersdorf – Kämpfer für eine Umfahrung will nicht aufgeben Der Vorstoss zur Prüfung einer Umfahrungsroute für Bassersdorf ist im Kantonsrat knapp gescheitert. Manche sehen kaum mehr Chancen, Thomas Lamprecht aber sehr wohl. Christian Wüthrich

Die Ortsdurchfahrt Bassersdorf ist oft überlastet. Plakate des einheimischen Kantonsrats Thomas Lamprecht machen auf eine mögliche Umfahrungslösung aufmerksam. Foto: Christian Wüthrich

Das Verdikt der Kantonsratspräsidentin zum jüngsten Vorstoss für eine Umfahrung Bassersdorf war klar: «Sie haben die Überweisung des Postulats abgelehnt. Das Geschäft ist erledigt.» So hat Esther Guyer (Grüne) am Montag die Debatte zu einem Postulat des Bassersdorfers Thomas Lamprecht (EDU) und zwei Mitunterzeichnenden aus EVP und SVP nach einer knappen halben Stunde beendet.