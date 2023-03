Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Die Migros stapelt tiefer bei ihren Coffee-B-Kaffeekugeln Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die Verkäufe heben nicht wirklich ab: Eine Kaffeemaschine für Coffee-B-Kapseln der Migros. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mit grossem Brimborium hatte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen im September die neue Kaffeekugel namens Coffee-B vorgestellt. Er kündigte nichts weniger als «die grösste Innovation in der Firmengeschichte» an. Doch die Verkäufe heben nicht wirklich ab, und Kundinnen und Kunden beschweren sich über defekte Kaffeemaschinen. Nun stapelt die Migros tiefer. Wie das Branchenportal «Konsider» meldet, ist nur noch von der «grössten Kaffee-Innovation seit Einführung der Kaffeekapsel» die Rede. Immerhin eine gute Nachricht gibt es: In Deutschland nimmt nicht nur die Supermarktkette Edeka die Kaffee­kugeln und Maschinen ins Sortiment, sondern auch die beiden ­Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn.