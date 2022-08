Liegenschaft in Klosters – Käufer bieten für Ferienheim viel mehr, als Wallisellen erwartet hat Der Verkauf des Ferienheims Soldanella lohnt sich für die Stadt Wallisellen. Das Angebot liegt um 2 Millionen Franken höher als budgetiert. Alexander Lanner

Das Ferienheim Soldanella in Klosters gehört seit 1993 der Stadt Wallisellen. Nun soll die Liegenschaft verkauft werden. Foto: PD

Wallisellen hat für sein Ferienheim Soldanella in Klosters ein Kaufangebot erhalten. 5,15 Millionen Franken wollen zwei Unternehmer aus Davos und Saas im Prättigau dafür bezahlen. Das ist viel mehr, als die Gemeinde erwartet hat. Im Budget 2022 waren nur 3 Millionen Franken für den Verkauf eingestellt. «Wir waren freudig überrascht, als wir das Couvert mit diesem Angebot öffneten», führte Finanzvorsteher Tobias Meier Kern am Montagabend an der Orientierungskonferenz aus.