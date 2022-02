Sturm aufs Capitol – Kamala Harris kam Rohrbombe gefährlich nahe Die US-Vizepräsidentin soll beim Angriff auf das US-Capitol offensichtlich in Gefahr geschwebt haben. Wie CNN berichtet, hielt sich Kamala Harris beim Angriff auf das US-Capitol rund zwei Stunden in der Nähe eines Sprengsatzes auf.

Kamala Harris war damals noch nicht als US-Vize vereidigt, wurde aber bereits vom Secret Service bewacht. AFP Wie nun bekannt wurde, hat sie sich am 6. Januar länger neben einer Rohrbombe aufgehalten. AFP 1 / 2

Darum gehts Infos einblenden US-Vizepräsidentin Kamala Harris war am 6. Januar während des Sturms auf das Capitol auch vor Ort.

Wie der US-Nachrichtensender berichtet, ist sie einerRohrbombe gefährlich nahegekommen, bevor diese entschärft wurde.

Dass Harris, obwohl sie unter Bewachung des Secret Services stand, in eine solche Situation geraten konnte, wirft neue Fragen zum Sicherheitskonzept des 6. Januar auf.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris fuhr am 6. Januar 2021, während des Sturms auf das Capitol nur wenige Meter von einer Rohrbombe entfernt vorbei, wie der US-Sender «CNN» berichtet. Diese soll zwei Stunden neben einer Bank vor dem Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees gelegen haben.

Der Bericht enthüllt weiter, dass es am 6. Januar letzten Jahres zu Sicherheitslücken kam, als die Strafverfolgungsbehörden versuchten, hochrangige Politiker zu schützen und die Zehntausende randalierenden Demonstrierenden abzuwehren.

Harris stand unter Beobachtung des Secret Service

Harris soll demnach gegen Mittag mit ihrem Wagen durch ein Parkhaus gefahren sein, das sich in der Nähe der Einfahrt zur demokratischen Parteizentrale befand – wo die Rohrbombe deponiert war. Dass Harris an diesem Tag überhaupt anwesend war, war bis Anfang dieses Monats gar nicht bekannt. Sie war damals auch noch nicht im Amt, da ihre Vereidigung erst zwei Wochen später, am 20. Januar erfolgte. Wie «CNN» weiter berichtet, soll sie aber schon damals unter Beobachtung des Secret Service gestanden haben.

Dass es trotzdem zum Vorfall mit der Rohrbombe kam, wirft weitere Fragen zum Sicherheitskonzept des 6. Januars auf. Wäre die Bombe nicht entschärft worden, hätte sie erheblichen Schaden anrichten können, so die Sicherheitsexperten. Wer dafür verantwortlich war, ist weiter unklar. Eine Bombe wurde auch in der Nähe des Hauptquartiers der Republikaner gefunden.

Untersuchung zu Vorfällen der Capitol-Erstürmung dauern an

Die Untersuchung der Vorfälle des 6. Januars dauern an. In Washington geht man der Frage nach, ob der ehemalige Präsident Donald Trump seine Anhängerinnen und Anhänger dazu angestachelt hatte, das Capitol zu erstürmen.

