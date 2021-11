Schlechte Umfragewerte – Kamala Harris wird zum Problem für die Demokraten Die Vizepräsidentin ist unpopulär und entwickelt sich zur Hypothek für US-Präsident Joe Biden. Martin Suter

Sollte einst als erste schwarze Frau das Weisse Haus übernehmen – mittlerweile ein surreales Szenario: Die Umfragewerte von US-Vizepräsidentin Kamala Harris sind im Keller. Foto: Carolyn Kaster (Keystone)

Die Zukunft hiess einmal Kamala Harris. Amerikas Vizepräsidentin trat ihr Amt im Januar mit der Aufgabe an, dem vom Alter gezeichneten Präsidenten als 22 Jahre jüngere Partnerin zur Seite zu stehen. In drei oder sieben Jahren dann sollte Joe Biden den Stab an sie weitergeben, und sie würde als erste Frau, erste Schwarze und erste Indischstämmige das Weisse Haus übernehmen.

Solche Zukunftsvorstellungen wirken heute surreal. Die frühere Senatorin und Staatsanwältin aus Kalifornien ist daran, als unpopulärste Vizepräsidentin seit Jahrzehnten in die amerikanische Geschichte einzugehen. Realitätsfremd erscheint die Idee, dass sie einmal die Geschicke der Supermacht leiten könnte.