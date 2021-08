Rasanter 200-m-Final - «Am Schluss wurden die Beine schwer»: Kambundji sprintet auf Platz 7

Olympia 2021: Final 200 m – «Am Schluss wurden die Beine schwer»: Kambundji sprintet auf Platz 7 Die Bernerin bleibt im Final ohne Medaillenchance. Gold sichert sich wie über 100 m Elaine Thompson-Herah.

Der Final über 200 m: Mujinga Kambundji läuft als Siebte ins Ziel. Video: SRF

Und wieder gabs ein rasantes Rennen im Olympiastadion, diesmal über 200 m: Gold gewann wie schon über 100 m die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah, sie siegte in 21,53 Sekunden, es ist die zweitschnellste Zeit der Geschichte. Silber ging an die erst 18-jährige Christine Mbomba aus Namibia (21,81), die U-20-Weltrekord lief, Bronze an Gabrielle Thomas aus den USA (21,87).

Für Mujinga Kambundji, die WM-Dritte von 2019, lagen die Medaillen in diesem hochkarätigen Feld ausser Reichweite. Die 29-jährige Bernerin verpasste in 22,30 knapp ihren Schweizer Rekord von 22,26, den sie im Vorlauf und im Halbfinal jeweils egalisiert hatte, und wurde Siebte.

Kein perfektes Rennen: Mujinga Kambundji (r.) kämpft sich auf Bahn 2 Richtung Ziel. Foto: Philip Fong (AFP)

«Es war nicht der perfekte Lauf. Ich habe das Gefühl, dass ich schon besser gestartet bin, die Kurve war auch nicht so gut wie auch schon, und am Schluss habe ich gemerkt, wie die Beine schwer wurden», analysierte sie im SRF. «Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden und mega stolz. Das Niveau über 200 m ist in diesem Jahr sehr hoch», sagte Kambundji, die einzige Europäerin im Final, die über die halbe Distanz Platz 6 hinter Landsfrau Ajla Del Ponte belegt hatte.

Aufgrund der zuletzt aussergewöhnlich schnellen Zeiten auf dieser Bahn hatten manche Experten gar damit gerechnet, dass der Weltrekord fallen könnte. Dazu reichte es nicht. Die Marke von 21,34, aufgestellt von Florence Griffith-Joyner 1988 an den Spielen in Seoul, bleibt also bestehen.

