Kultur im Unterland leidet – Kammerspiele Seeb kämpfen ums Überleben Die Corona-Krise trifft Kulturbetriebe hart. Für die Kammerspiele Seeb steht gar die Existenz auf dem Spiel. Bühnen ohne feste Mitarbeitende stehen besser da. Daniela Schenker

Die Kammerspiele Seeb stehen vor ungewissen Zeiten. Johanna Bossart

Die Corona-Krise trifft die Kammerspiele Seeb in einem denkbar schlechten Moment, mitten in den Aufführungen der Jubiläumsproduktion. «Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde» ist die teuerste Produktion in der 45-jährigen Geschichte des Theaters. Nach 33 Vorstellungen im Jahr 2019 und nur gerade sieben 2020 kam der Lockdown. Insgesamt mussten die Kammerspiele 37 Vorstellungen bis Ende April absagen, wie Theaterleiter Urs Blaser erklärt: «Die weiteren 22 Vorstellungen im Mai stehen auf der Kippe.» Die meisten wären bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen.