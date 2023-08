Kampf gegen gefrässigen Schädling – Bisher keine Japankäfer ausserhalb von Kloten entdeckt Das Problem mit dem Japankäfer scheint sich auf die Flughafenstadt zu konzentrieren. In den Lockstofffallen der Nachbargemeinden wurden keine Exemplare gesichtet. Christian Wüthrich Alexander Lanner

Der etwa einen Zentimeter grosse Japankäfer. Foto: Balz Murer

Knapp vier Wochen sind vergangen, seit die kantonale Baudirektion über die Invasion des Japankäfers in Kloten informiert hat. In dieser Zeit wurden zahlreiche Massnahmen umgesetzt: Das Gebiet rund um die Klotener Fussballanlage Stighag wurde mit einem Insektizid behandelt und in Kloten sowie in den umliegenden Gemeinden wurden Lockstofffallen aufgestellt, um die Käfer anzulocken. Der Zivilschutz war dafür mit einem Grossaufgebot mehrere Tage im Einsatz. Hat sich der Aufwand bisher gelohnt?