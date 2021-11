Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zur heutigen Partie zwischen dem FC Zürich und den BSC Young Boys. Möchtegern-Hauptstadt gegen Hauptstadt, Möchtegern-Meister gegen Serienmeister, Tabellenführer gegen Möchtegern-Tabellenführer. Kurz: Spitzenspiel! Ja, nur schon die Konstellation der Rangliste verspricht hier einen interessanten Kick, hinzu kommt, dass die beiden Teams in den vergangenen Wochen und Monaten auch bewiesen haben, dass das Ganze qualitativ durchaus den Erwartungen gerecht werden kann.

Wir müssen lange zurückschauen, um einen erfolgreicheren Saisonstart des FCZ zu finden. In der Spielzeit 2008/09 war das, damals hatte die spätere Meistertruppe von Bernard Challandes noch vier Punkte mehr auf dem Konto. Ähnlich gut waren die Zürcher in der Saison 2014/15, damals hatten sie nur einen Zähler weniger, als das jetzige Team. Von damals stammt auch der letzte Ligasieg gegen die Berner, am 2. August gewann der FCZ daheim 2:1. In den darauffolgenden 24 Super-League-Partien gewann YB 19 Mal, bei fünf Unentschieden. Gelingt es dem FC Zürich, diese Serie heute zu durchbrechen? Die Ausgangslage war schon lange nicht mehr so gut.

Obwohl die Berner am Dienstag beim 3:3 gegen Atalanta in der Champions League eine bärenstarke Leistung zeigten und damit bewiesen, dass sie nach zuletzt enttäuschender Phase vor der Länderspiel-bedingten Pause gewillt sind, eine Reaktion zu zeigen.